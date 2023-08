Axe Touba-Dahra: Un accident fait deux morts.

Un accident mortel s'est produit dans la nuit d'hier vendredi vers vingt deux heures sur la route Touba Dahra à l'entrée du village de Déali. Un minicar en provenance de Touba a percuté un camion en panne et stationné sur la chaussée sans panneaux de signalisation.



Le choc a fait deux morts et neuf blessés. Les vieux Djiby Malao Ndiaye (68 ans) et pape Soukeye Sy (63 ans) ont péri sur place .Toutes les victimes ont été acheminées au centre de santé de Dahra, informe Seneweb.