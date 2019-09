Axe Touba-Dahra : Un berger de 10 ans a été mortellement fauché par un véhicule particulier

Un véhicule particulier en provenance de Dahra pour Touba a mortellement fauché un berger transhumant de 10 ans, du nom de Malick Sow, originaire de Darou Moukhty. Le Berger traversait la RN3 avec son troupeau. L’accident s’est produit ce mardi vers 11 heures à hauteur du village de Wéloumbel dans la Commune de Déali, département de Linguère.



Le corps sans vie du gamin a été déposé au Centre de santé Elisabeth Diouf de Dahra. Et, le chauffeur du véhicule est arrêté et entendu à la brigade de Gendarmerie de Déali.



