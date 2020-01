Accueil Envoyer Partager sur facebook Ayatollah Khamenei: «Les attaques contre les Usa ne sont qu’une claque» Rédigé par Mamadou Mangane le 8 Janvier 2020 à 13:33 Le chef de la Révolution islamique, l’Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, a déclaré que l’attaque aux missiles de l’Iran, ce mercredi matin, contre des bases américaines en Irak, après l’assassinat du grand général iranien, n’était qu’une «claque».



«Le discours de vengeance et de tels débats est une autre question. Pour l’instant, une gifle a été délivrée sur leur visage hier soir», a déclaré l’ayatollah Khamenei dans des propos diffusés en direct à la télévision nationale mercredi.



«Ce qui est important dans la confrontation, c’est que l’action militaire en tant que telle n’est pas suffisante. Ce qui est important, c’est que la présence américaine séditieuse dans la région prenne fin», a-t-il déclaré aux chants de «Mort à l’Amérique» par un auditoire à Téhéran.



Ces remarques sont intervenues quelques heures après que l’Iran a répondu à l’assassinat par les États-Unis du commandant antiterroriste le plus éminent du Moyen-Orient et de son trenchmate irakien Abu Mahdi al-Muhandis avec un largage de missiles qui a touché deux bases américaines en Irak.



L’Iran bien équipée pour faire face aux puissances mondiales



L’ayatollah Khamenei a déclaré que l’Iran était bien équipé face aux puissances mondiales de l’intimidation. « C’est une erreur très flagrante que certaines personnes pensent que si elles prennent du recul, les Américains arrêteront leur hostilité. »



«Certaines personnes disent et écrivent même dans les journaux que nous devons agir pour que l'Amérique ne se fâche pas; c'est absolument faux. C'est contraire au commandement du Coran», a ajouté le chef.



