Ayez les pieds sur terre Ousmane ! (Par Madère Fall) Rédigé par leral.net le Mardi 12 Novembre 2024 à 20:08 | | 0 commentaire(s)|

La violence, la transhumance, la trahison l’arrogance et les dérapages du patron de Diomaye qui nous a été choisi par le phénoménal homme politique, monsieur Ousmane Sonko, ont gâché la fête. Le départ de Macky Sall et des vautours de la république.Rien de nouveau dans le Landerneau politique sénégalais.Des dérives autoritaires d’un Ousmane Sonko locasse, […] La violence, la transhumance, la trahison l’arrogance et les dérapages du patron de Diomaye qui nous a été choisi par le phénoménal homme politique, monsieur Ousmane Sonko, ont gâché la fête. Le départ de Macky Sall et des vautours de la république.

Rien de nouveau dans le Landerneau politique sénégalais.

Des dérives autoritaires d’un Ousmane Sonko locasse, bavard qui joue toujours à la vedette, à la star et qui refuse d’enfiler ses nouveaux habits d’homme d’état . Un homme d’état, c’est la retenue, c’est la classe .

Monsieur Amadou bâ incarne cette posture mais malheureusement c’est l’un des plus grands fossoyeurs de la république. Un véritable voleur ….

Des stars nous en avons sur le plan culturel. Youssou Ndour et le golden boy seck occupent bien l’espace public .

Jamais dans l’histoire politique du sénégal un premier ministre n’a jamais été aussi encombrant, aussi malveillant, aussi arrogant et menaçant.

Nous sommes au Sénégal ousmane.

Vous ne faites pas peur. Les sénégalais n’ont que foutre des gouvernants. Vous êtes entrain de perdre l’estime de vos supporters qui ne sont pas tous des talibes encore moins des musulmans.

Votre discours politique assaisonné d’extraits du coran ou des hadizs, ce n’est pas ça l’essentiel.

vous avez proposé Diomaye qui a été élu, mais cela ne fait pas de vous son supérieur. Vous l’interpellez à chaque occasion avec ce superlatif de Son excellence BDDF et c’est loin d’être gratuit. ….

celui qui nomme son excellence peut bien être lui , sa majesté le Roi .Mais c’est dommage le sénégal n’est pas un royaume et s’il en était un, un Sonko ne serait jamais au trône !!!

Ayez les pieds sur terre monsieur le premier ministre et ayez du respect pour vos adversaires politiques d’hier.

soyez plus reconnaissants et regardants pour vos supporters qui n’ont pas attendu que vous soyez au pouvoir pour revendiquer leur place à vos côtés. Ils étaient dans un mutisme cynique ces mouches lorsque vous étiez seul devant un Macky sall sanguinaire avec à son bord une machine judiciaire et une gendarmerie aux ordres .

En recyclant vos ennemis d’hier pour des voix à l’assemblée nationale, vous faites preuve de lâcheté et de traîtrise .

j’ai horreur de cette nouvelle stratégie politique qui ouvre les portes de pastef aux déchets et aux traîtres du Macky .

le parti avant la patrie voilà ce que cela signifie !

Madère Fall, USA



Source : Source : https://www.xalimasn.com/ayez-les-pieds-sur-terre-...

Accueil Envoyer à un ami Partager