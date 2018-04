Aziz Ndiaye, «Balla Gaye 2 aura un adversaire d’ici une semaine»

Devenu l’homme de confiance de Balla Gaye 2, l’ancien promoteur de lutte, Aziz Ndiaye, annonce le prochain combat de son poulain. «Je pense que d’ici une semaine, Balla Gaye va parapher un contrat pour lutter en décembre 2018 ou janvier 2019», a déclaré Aziz Ndiaye.



Pour les potentiels adversaires, il souligne que la liste est longue. «Il peut s’agir de Modou Lô ou du vainqueur de Bombardier-Eumeu Sène», ajoute-t-il. «Mais son combat contre Modou Lô est plus probable. Cela peut se régler bientôt».



Le seul hic est qu’il y a déjà un promoteur engagé avec Kharagne Lô et Aziz Ndiaye et son équipe veulent s’éviter des embrouilles. «Le problème est qu’il y a des promoteurs dessus comme Leewtoo qui a déjà pris un des deux. Il faut un droit de regard sur ce contrat pour être sûr que notre adversaire est libre de nous croiser dans un combat».











Les Echos