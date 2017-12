Aziz Ndiaye: « J'ai reçu un Ndiguel, entre la lutte et moi, c'est fini » Aziz Ndiaye affirme qu'il a tourné définitivement le dos à la lutte. « J’ai reçu un ndiguel, entre la lutte et moi, c’est fini. Je peux soutenir les promoteurs avec mes produits comme je suis un opérateur économique. Mais je ne compte pas revenir dans la lutte en tant que promoteur. Je suis Sénégalais et je peux soutenir les jeunes dans le sponsoring », a annoncé Aziz Ndiaye lors du Gala de Fallou Diagne au stade Iba Mar Diop.

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Décembre 2017 à 11:59 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook