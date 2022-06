B Créative West Africa : Une rencontre pour acteurs culturels et créatifs porteurs d'innovation Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Juin 2022 à 22:27 | | 0 commentaire(s)| B créative West Africa est une rencontre qui réunit les acteurs culturels et créatifs. Ce grand rendez-vous a été organisé par Kedge Arts School, Institut de Management des Industries Créatives et l'Institut des Métiers du Management et de l'Innovation. L'objectif est de cocréer des connaissances pratiques, entre les entrepreneurs et les entreprises culturelles qui sont porteurs d'innovation sociales. Ceci, pour accompagner le changement vers une économie créative, durable et inclusive.



