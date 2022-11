BABACAR DIAGNE Au global media congress de ABU DHABI L'évolution de l'infrastructure médiatique commande aux professionnels du secteur d'avoir "un aperçu global" et d'intégrer le numérique pour ne pas être surpris par les avancées technologiques, a dit, mardi, à Abu Dhabi, le ministre bahreïni de l'Information, Ramzan Ben Abdullah Al Nuaimi. APS De nos envoyés spéciaux Serigne Mbaye Dramé et Moussa Konté

"Nous devons intégrer la branche jeune qui symbolise de nos jours les avancées technologiques dans la création de contenus médiatiques'', a-t-il déclaré lors d'une conférence sur les opportunités d'investir dans le secteur des médias.



Cette rencontre se tient en marge du congrès mondial des médias, ouvert le même jour à Abu Dhabi, aux Emirats arabes unis.



"Façonner l'avenir de l'industrie des médias'' est le thème de cette rencontre mondiale qui en est à sa première édition.



Selon Ramzan Ben Abdullah Al Nuaimi, la prise en compte de l'apport des jeunes, qui sont “à la pointe de l'intelligence artificielle'', devrait permettre de mieux suivre ”le changement évolutif" que connait le secteur des médias et avoir "les meilleurs scénarios possibles pour les investissements sur l'industrie médiatique''.



Selon lui, cette perspective visant à amener les médias à tirer le meilleur profit des nouvelles technologies, va nécessiter un travail sur “les aspects juridiques pour un environnement plus favorable”, à partir d'un "modèle économique plus viable''.



