BAL4 : L'AS Douanes enregistre sa troisième défaite et compromet ses chances de qualification pour le "final 8"

L'AS Douanes a connu une troisième défaite dans la conférence Sahara (basketball Africa League), qui met en péril ses chances de qualification pour le "final 8" lors du match contre l'US Monastir. Le Dakar Arena de Diamniadio a été le théâtre d'un match presque à sens unique, où les spectateurs ont assisté à la domination de l'équipe tunisienne. Malgré sa victoire écrasante de 76 à 59 lors de la rencontre aller, l'AS Douanes n'a pas réussi à rééditer sa performance face à une équipe de l'US Monastir qui a appris de ses erreurs. Le coach Mamadou Guèye "Pabi" a vu son équipe s'incliner ce samedi sur un score de 75 à 69. Cette victoire relance les espoirs de qualification pour Monastir, qui compte désormais trois défaites et deux succès, tout comme l'AS Douanes et l'APR Rwanda. Toutefois, rien n'est encore joué pour ces trois clubs dans la conférence Sahara de la Basketball Africa League (Bal) 2024. Dès le coup d'envoi de la partie, l'équipe tunisienne a pris l'ascendant et remporté le premier quart-temps (17-15). L'US Monastir, qui avait enchaîné trois défaites consécutives, a poursuivi sur sa lancée victorieuse après son succès sur l'APR lors de la journée précédente. De leur côté, les joueurs de l'AS Douanes n'ont jamais réussi à prendre le contrôle du match, qui leur a échappé peu à peu (48-35 à la mi-temps), avec un écart de 13 points en faveur de Monastir. Grâce notamment aux pertes de balles et à la maladresse des Gabelous, l'US Monastir a creusé l'écart au cours du deuxième quart-temps, portant le score à 31-21. À la fin du troisième quart-temps, Monastir conservait son avantage avec un score de 58-50. Malgré leurs efforts pour revenir à trois points de leurs adversaires, les joueurs de l'AS Douanes n'ont pas su capitaliser sur ce moment fort et égaliser. Le manque de précision et d'efficacité a finalement rattrapé l'équipe de Mamadou Guèye "Pabi". Le dernier quart-temps s'est terminé par une victoire de l'US Monastir sur le score de 75 à 69, enregistrant ainsi sa deuxième victoire consécutive. De leur côté, les joueurs de l'AS Douanes stagnent à la troisième place, avec désormais deux victoires et trois défaites. Ils devront remporter leur prochain match contre l'armée patriotique rwandaise (APR) ce dimanche à 17h30 et espérer une qualification en tant que deuxième ou au pire comme meilleur troisième…

Source : Source : https://www.dakaractu.com/BAL4-L-AS-Douanes-enregi...

