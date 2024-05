BAL4 : Le président Diomaye Faye se félicite de l'initiative d'Amadou Gallo Fall et Cie Rédigé par leral.net le Lundi 13 Mai 2024 à 01:38 | | 0 commentaire(s)|

« En compagnie du Président Paul Kagamé, j'ai eu le privilège d'assister, cet après-midi, à un match captivant et intensément disputé, dans un esprit de fair-play exemplaire, opposant l'AS DOUANES à l'Armée Patriotique Rwandaise Basketball Club, dans le cadre de la Basketball Africa League (BAL) » a déclaré le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, accompagné de son homologue rwandais, Paul Kagamé, ce dimanche au Dakar Arena de Diamniadio.



En effet, suite à l’invitation du chef d’État sénégalais et dans le cadre de sa visite officielle au pays de la Teranga, le président Kagamé a tenu à assister à cet événement sportif d'envergure. « Je tiens à féliciter chaleureusement les responsables de la Basketball Africa League pour leur inspiration et leur leadership exceptionnels, qui ont donné lieu à ces moments formidables de communion avec la jeunesse africaine », a ajouté le président Diomaye Faye sur son compte officiel « X ».



Cette déclaration éloquente du président Diomaye Faye témoigne de sa profonde appréciation envers les organisateurs de la Basketball Africa League, en particulier le président de la BAL, Amadou Gallo Fall et l’ensemble de son équipe. La Basketball Africa League qui regroupe les meilleurs clubs du continent représente une opportunité unique pour les talents africains de briller sur la scène internationale, contribuant ainsi au rayonnement du continent dans le domaine du sport.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/BAL4-Le-president-Diomay...

Accueil Envoyer à un ami Partager