BALOU : Après les fortes pluies, l'aide de l'État attendu

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Septembre 2019 à 15:13 | | 0 commentaire(s)|

Balou commune située dans la département de Bakel les populations sont toujours dans l'attente d'un soutien après les fortes pluies qui ont causées des dégâts, des familles ont vues leurs greniers et leurs cultures dévastés par les eaux

interpellé sur la situation le Maire Cheikhna CAMARA précise que la situation est alarmante et que l'État doit agir vite pour éviter une insécurité alimentaire dans la zone même s'il reconnait que le préfet du département de bakel et les différentes services sont a pied oeuvre pour apporter un soutien aux populations



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos