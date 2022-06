BBY Saly : les responsables veulent plus de considération et... demandent des postes Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Juin 2022 à 16:32 | | 0 commentaire(s)| Les leaders de Saly ont déversé leur bile sur les émissaires de Macky Sall qui étaient venus installer leur comité électoral. En effet, ces leaders interpellent le chef de l'Etat sur le manque de considération à leur égard et ne demandent rien d'autre que des postes au même titre que les autres. "Saly a tout donné au président Macky Sall", selon le SG du comité électoral, Bocar Diallo.



