BBY Ziguinchor engage la ‘’mairie’’ des batailles contre Sonko

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Février 2019 à 10:39 | | 0 commentaire(s)|

Face à la presse hier, le coordonnateur du mouvement ‘’Rewmi falaat Macky’’, Pape Abdou Diallo, a plaidé pour une équipe collégiale et un candidat idéal qui fera l’unanimité dans la coalition Bby à Ziguinchor, pour barrer la route à la coalition ‘’Sonko président’’ pour la conquête des mairies.



Selon lui, pour barrer la route à Ousmane Sonko qui ne voudra pas s’arrêter en si bon chemin, il leur faut un seul et unique patron à Ziguinchor.









L’Observateur

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos