BEYRIES est de retour avec son superbe second album Encounter

Comme son nom l’indique, Closely est une chanson dépouillée d’artifices sur laquelle BEYRIES se met à nu. L’autrice-compositrice-interprète reflète sur ce qui est enfoui sous la surface, avec une voix empreinte d...





Source : La musicienne canadienne BEYRIES est de retour le 13 novembre avec son nouvel album Encounter. BEYRIES nous a déjà dévoilé Out of Touch et Over Me. Cette fois-ci, c'est Closely qui a été choisi comme nouveau single, avec un clip réalisé par l'artiste Raphaëlle Chovin.Source : https://www.podcastjournal.net/BEYRIES-est-de-reto...

