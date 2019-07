BFEM 2019 : Thiès-Commune enregistre un faible taux de réussite estimé à 23% Les résultats du premier tour du Bfem à Thiès Commune ne sont pas reluisant. Sur les 6 centres d’examen du Bfem 2019, 23% de réussite a été enregistré sur un nombre d’inscrits de 1 274 candidats. Le nombre d’admis est de 227 au 1er tour. Et, 365 attendent le second tour, 617 candidats ajournés.

Le centre El hadj Amadou Mactar Thiam, situé sur la route de Dakar, 223 élèves ont composé sur la section moderne franco-arabe. Et, il a été enregistré un taux de réussite au premier tour de 20%. Le centre de Cours privé Dédé Yacine de Som avec 163 candidats, seuls 13 candidats sur 100 ont réussi.



Suite à cela, le Centre Cem Fayou enregistre 18% de réussite et le Centre Abdoulaye Khady Diop de 10e Thiès, sur 270 candidats, seuls 35 admis ont été notés au 1e tour. Idem, la baisse des résultats a été constatée au Centre Ibrahima Gaye Issac de Som. Sur 163 inscrits, seuls 54 passent au 1e tour.



Seul le Centre Daniel Brotier de Thiès, a enregistré de bons résultats. Sur 236 inscrits, il y a 156 admis et 63% des candidats passe le 2e tour.



