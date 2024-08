BFEM 2024 : Kédougou en tête avec un taux de réussite de 90,46%

La direction des examens et concours du ministère de l’Éducation nationale a rendu publics les résultats de l’examen du Brevet de fin d’études moyennes (Bfem), Session de 2024. Les performances globales par académie placent Kédougou en tête du peloton avec un taux de réussite de 90,46%, rapporte Bes Bi.



Cette académie est suivie dans l’ordre par celle de Matam avec 87,68% et de Tambacounda avec un taux de réussite de 87,52%. Sur les 16 académies que compte le pays, celle de Thiès enregistre le taux de réussite le plus faible avec 66,53%. Pour cette année scolaire, toutes les académies ont enregistré des taux de réussite de plus de 50%. La moyenne nationale est de 73,94%.