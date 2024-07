BFEM 2024 à Saint-Louis: L’interdiction du téléphone portable respectée à la lettre

À l’instar des autres localités du pays, les épreuves de l’examen du brevet de fin d’études moyennes de l’année 2024, ont démarré ce lundi matin, à Saint-Louis.



Au total, 3 533 candidats sont répartis dans 21 centres d’examen, avec 21 jurys. Comme il est de tradition, c’est le préfet de Saint-Louis qui conduisait la délégation composée, entre autres, de l’inspecteur de l’Education et de la Formation de la commune de Saint-Louis, des représentants des associations de parents d’élèves, de syndicats et partenaires de l’école, relate "Le Témoin".



Le CEM Abdoulaye Mar Diop du quartier Nord, le CEM Peytavin et les cours privés Notre Dame de Lourdes, ont été visités par la délégation, pour s’enquérir des conditions de déroulement de l’examen. Le préfet a salué les dispositions prises par l’Ief pour assurer un bon déroulement du Brevet de fin d’études moyennes. Selon le préfet Diadia Dia, un taux de présence de plus de 98% a été noté dans les centres visités.



« On a constaté la présence massive des candidats, et, pour le moment, ils respectent à la lettre les instructions du ministère de l’Education nationale. Nous avons fait beaucoup de centres, mais aucun incident n’est signalé, surtout concernant l’utilisation du téléphone portable », a déclaré le préfet du département, renseigne le journal.



L’Ief Al Ousseynou Sarr a rappelé les recommandations du ministère de l’Education nationale, relatives à l’interdiction de l’utilisation du téléphone portable, aussi bien pour les candidats que pour les surveillants.



« Pour le moment, les élèves respectent à la lettre les recommandations du ministère de l’Education nationale. Nous avons fait trois centres d’examen, mais aucun incident n’est noté et le personnel enseignant a même reçu la notification de ne pas faire usage du téléphone portable dans les centres d’examen », a expliqué l’inspecteur de l’Education et de la Formation.