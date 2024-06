BLESSE AVEC LE SENEGAL : Trois semaines d'arrêt pour Habib Diarra (Strasbourg)

Habib Diarra est indisponible pour trois semaines avec son club Strasbourg. La durée de son indisponibilité a été révélée ce lundi 17 juin 2024 après examen. Il s’est blessé lors du dernier rassemblement des Lions de la Teranga du Sénégal.



Habib Diarra va s’éloigner des pelouses. Le milieu de terrain des Lions de la Teranga sera absent après avoir contracté une blessure contre la Mauritanie lors de la 4ème journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 Zone Afrique le 10 juin dernier. Il souffre d’une entorse de la cheville. Cependant, il sera apte pour la phase décisive de la préparation estivale avec son club.

Touché à la cheville avec le Sénégal, et à l'arrêt pendant trois semaines, le milieu Habib Diarra devrait pouvoir revenir à temps pour la préparation avec Strasbourg.

Le tacle a fait craindre une blessure plus importante. Victime d'un tacle violent du Mauritanien Khadim Diaw, Habib Diarra était sorti, le 10 juin, à la mi-temps de la victoire du Sénégal en qualifications à la Coupe du monde 2026 (1-0). Le Strasbourgeois souffre d'une entorse de la cheville et va devoir observer trois semaines d'arrêt.

Il devrait être disponible pour sa date de reprise avec le club de L1. Ses coéquipiers vont reprendre le chemin de l'entraînement le 24 juin, mais le milieu a été autorisé à prendre quelques jours supplémentaires après être parti en sélection. Comme l'année dernière, Diarra va connaître un été mouvementé. Plusieurs clubs ont déjà entamé des démarches pour essayer de recruter le joueur de 20 ans, sous contrat jusqu'en 2028.

Habib Diarra ne sera pas présent à la reprise des entraînements de Strasbourg. Le club relance ses activités le 24 juin prochain. Mais le jeune sénégalais de 20 ans sera de retour pour la dernière phase de la préparation estivale. Il est sous contrat avec Strasbourg jusqu’en 2028 mais il pourrait toujours changer de club sur le mercato. En effet, il fait déjà l’objet de plusieurs convoitises.













