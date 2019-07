BM- Sénégal « pays à revenu intermédiaire » : Demba Moussa Dembélé, économiste conteste

La pauvreté touche gravement une bonne partie des sénégalais. Certains, peinent même, à joindre les deux bouts. C’est l’avis de l’économiste, Moussa Dembélé, parlant au micro de Sud Fm. Il a précisé qu’en 2018 près de 500 000 personnes sont touchées par la pauvreté. Et, certains d’entre elles, sont dans l’extrême pauvreté.







« Le chômage des jeunes est intensif. Donc, un bon revenu intermédiaire est loin d’être une réalité. Dans le monde rural la pauvreté a gagné du terrain. Et le Président Sall a reconnu son échec dans l’emploi », a contesté l’économiste.







