BONBONS INCITANT À LA DÉBAUCHE : LE DIRECTEUR DU COMMERCE ORDONNE LE RETRAIT Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Octobre 2020 à 15:37

Oumar Diallo, le Directeur du Commerce intérieur, ordonne le retrait "systématique et immédiat" du marché de bonbons sous forme de jouets incitant à la débauche. Ce dernier a saisi hier mardi, les services du ministère du Commerce, à travers une circulaire. Laquelle obéit, explique-t-il, sur les ondes de Sud fm, a deux objectifs principaux. D’abord, "c’est un produit alimentaire parce que c’est présenté sous forme de bonbons. Dans ces conditions, et par rapport au contrôle et à la pérennisation de la sécurité du consommateur en termes de prise en charge sanitaire, il nous revient de vérifier la conformité de ce produit par rapport à sa présence sur le marché." Ensuite, "ce produit incite un peu les jeunes enfants à des actes qui ne correspondent pas très souvent à nos valeurs éducatives en la matière".



Source : http://www.senemedia.com/annonce-31586-bonbons-inc...

