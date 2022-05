BOUCHERIE A PIKINE RUE 10: Une dame tuée dans son agence multiservices Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Mai 2022 à 02:04 | | 0 commentaire(s)|







Ce fut l’émoi, hier nuit, au quartier Pikine rue 10 de la banlieue dakaroise, où Fatou Kiné Gaye, une gérante, enceinte de 6 mois, d’une agence multiservices dénommée Etablissement (Ets) Serigne Mansour Sy dans la localité, a été retrouvée morte dans son lieu de travail, qui occupe le rez-de-chaussée d’un bâtiment à trois étages faisant face à l’école 5 de la localité et à côté du jardin public. Elle aurait été tuée par des malfaiteurs, qui ont fait mine d’effectuer une opération dans ladite agence.





Les visiteurs indélicats, voyant que la jeune femme était seule, se sont violemment attaqués à elle avant de tenter de faire main basse sur l’argent de la caisse. Mais, face à la farouche résistance de la dame, ils ont usé de leurs armes blanches contre celle-ci avant de disparaître en douce dans la nature, emportant l’argent.



Un garçon, venu faire une opération dans l’agence, a découvert l’horreur



C’est un garçon qui a fait la découverte macabre. Ce dernier était venu effectuer un retrait d’argent dans l’agence lorsqu’il a vu la gérante allongée au sol et baignant dans une mare de sang. Pris de peur, il est aussitôt ressorti en courant à toutes jambes de l’agence multiservices avant d’aller alerter les membres de sa famille. Il était commissionné par son papa à l’agence en question. Les habitants et les passants apprennent la nouvelle et se rendent sur les lieux avant de constater de visu l’horreur.



Le crime crapuleux agité



Alertés, les agents du commissariat d’arrondissement de Pikine se déploient en catastrophe et installent un cordon de sécurité pour délimiter la scène de crime. Ils procèdent également aux constats des faits et autres prélèvements d’indices sur les lieux susceptibles de les mener sur une piste. Cependant, la découverte macabre a tout l’air d’une agression physique par arme blanche suivie de vol de numéraires qui a tourné au crime crapuleux. Jusque tard la nuit (00h) les flics étaient encore là-bas et attendaient les sapeurs-pompiers ainsi leurs collègues de la police scientifique pour faire leurs boulots respectifs. La défunte du nom de Fatou Kiné Gaye était nichée aux Parcelles Assainies de Dakar. Elle quittait tous les jours son domicile pour se rendre à son agence multiservices.

Vieux Père NDIAYE



Les visiteurs indélicats, voyant que la jeune femme était seule, se sont violemment attaqués à elle avant de tenter de faire main basse sur l’argent de la caisse. Mais, face à la farouche résistance de la dame, ils ont usé de leurs armes blanches contre celle-ci avant de disparaître en douce dans la nature, emportant l’argent.C’est un garçon qui a fait la découverte macabre. Ce dernier était venu effectuer un retrait d’argent dans l’agence lorsqu’il a vu la gérante allongée au sol et baignant dans une mare de sang. Pris de peur, il est aussitôt ressorti en courant à toutes jambes de l’agence multiservices avant d’aller alerter les membres de sa famille. Il était commissionné par son papa à l’agence en question. Les habitants et les passants apprennent la nouvelle et se rendent sur les lieux avant de constater de visu l’horreur.Alertés, les agents du commissariat d’arrondissement de Pikine se déploient en catastrophe et installent un cordon de sécurité pour délimiter la scène de crime. Ils procèdent également aux constats des faits et autres prélèvements d’indices sur les lieux susceptibles de les mener sur une piste. Cependant, la découverte macabre a tout l’air d’une agression physique par arme blanche suivie de vol de numéraires qui a tourné au crime crapuleux. Jusque tard la nuit (00h) les flics étaient encore là-bas et attendaient les sapeurs-pompiers ainsi leurs collègues de la police scientifique pour faire leurs boulots respectifs. La défunte du nom de Fatou Kiné Gaye était nichée aux Parcelles Assainies de Dakar. Elle quittait tous les jours son domicile pour se rendre à son agence multiservices.





Source : Source : https://www.jotaay.net/BOUCHERIE-A-PIKINE-RUE-10-U...

Accueil Envoyer à un ami Partager