BOUGANE ACCUSÉ D'ENTRAVE AU CONVOI PRÉSIDENTIEL Rédigé par leral.net le Samedi 19 Octobre 2024 à 23:27 | | 0 commentaire(s)|

D'après les autorités, l'opposant a ignoré les instructions des gendarmes lui demandant de marquer un arrêt momentané pour des raisons de sécurité. L'homme politique aurait re fusé, décidant de forcer le passage avec son cortège (SenePlus) - Le Haut Commandement de la Gendarmerie nationale a levé le voile sur les circonstances de l'interpellation de Bougane Gueye Dany, survenue ce samedi 19 octobre 2024 près de Bakel. Selon le communiqué officiel, l'incident a débuté vers 13h40 lorsque le cortège de l'opposant, composé de 13 véhicules et en provenance de Semme, a été arrêté au poste de gendarmerie de Bondji. Les forces de l'ordre lui auraient demandé de marquer un arrêt momentané pour des raisons de sécurité, afin de laisser passer le convoi du président de la République. L'intéressé aurait catégoriquement refusé de se conformer aux instructions, décidant de forcer le passage et invitant le reste de son cortège à le suivre. Cette décision a conduit le commandant de la compagnie de gendarmerie de Bakel à faire intervenir un peloton de l'Escadron de Surveillance et d'Intervention (ESI) en renfort. L'interception du convoi de Bougane Gueye s'est finalement produite au niveau du pont de Tourime, un village situé à 12 km de Bondji, sur la route de Bakel. Interpellé pour refuser d'obtempérer, Bougane Gueye a été immédiatement conduit auprès de l'officier de Police judiciaire compétent à la brigade de gendarmerie de Bakel. Le communiqué précise que le procureur de la République près le Tribunal de Grande instance de Tambacounda a été informé de la situation. Source Logo: SenePlus Primary Section: Politique Secondary Sections: Développement Société Archive setting: Unique ID: Farid



