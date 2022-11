BRT et Route des Niayes : le ministre Mansour Faye était en visite de chantiers Le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a effectué une visite de chantiers du BRT et de la route des Niayes. Accompagné des techniciens de l’Ageroute, le Ministre Amadou Mansour Faye a constaté de visu l’état d’avancement des travaux routiers et des ouvrages du BRT. Il a aussi échangé avec les autorités locales et les riverains sur le projet d'élargissement de la route des Niayes.

Pour le BRT, le taux d’exécution des travaux de l’infrastructure routière de 65% est jugé satisfaisant. L’infrastructure routière entre Guédiawaye et Petersen sera livré en fin décembre 2022 .

La fin des travaux de l’ouvrage ou pont du rond point Liberté 6 est prévue pour fin janvier 2023, celui de rond point Case Bi en février 2023.



Successivement le ministre en charge des infrastructures s’est rendu sur l’Axe rond-point Béthio-CEM Canada, où les travaux sont presque achevés. Ensuite le ministre a visité l’axe Mosquée Rue 10-Police Thiaroye-Tally Diallo-Station Total Yeumbeul sur un linéaire de 1km 700.



Le Ministre des infrastructures, des Transports Terrestres et du désenclavement Amadou Mansour Faye a constaté que les travaux, allant du Terminus Malika à Keur Massar, sont presque achevés.



Pour terminer sa visite, le Ministre Mansour FAYE a visité les travaux de la voierie du marché Thiaroye et de la départementale 103 (D 103).



A ce niveau les travaux d’assainissement sont terminés, il ne reste que les raccordements, les terrassements et les travaux de chaussée en cours d’exécution.



Le ministre a informé les autorités locales, religieuses, et les populations riveraines que d’autres travaux de voierie sont prévus à Pikine, Thiaroye, Yeumbeul, Malika et Keur Massar.



