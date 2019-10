BRT : les tarifs seront compris entre 300 et 500 francs FCFA L’on connait les tarifs qui seront probablement pratiqués pour le Bus rapide transit, dont les travaux ont été lancés, hier, par le président de la République, Macky Sall.

« Les tarifs pratiqués seront dans une fourchette acceptable par rapport au niveau de confort, entre 300 et 500 francs », a, en effet, confié la patron du Cetud sur la RFM.

Sur un autre plan, Thierno Birahim Ndao a informé que la durée de la concession pour la gestion du BRT, sera de 10 ans.

« Le marché sera ouvert à l’international, mais il y aura une intégration des opérateurs locaux. 10 ans ce n’est pas beaucoup, la concession pourra ensuite être confiée sera confiée aux sénégalais », a-t-il ajouté.



