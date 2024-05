BRT ou le «Bass Rapid Travail», selon les Sénégalais

«Bass Rapid Transit»! Bass Rafet Transit»! «Bass Rapid travail»! Les Sénégalais sont vraiment des champions en matière de dérision. Ceux qui ont goûté hier au «confort» du Bus Rapid Transit (Brt), n’ont pas caché leur joie. Ils y sont même allés à cœur ouvert. Leur satisfaction avec le confort du Bus Rapid Transit, ils l’ont affiché comme dans un Show, provoquant les partisans de l’ancien président Macky Sall, initiateur du projet



. Pour eux, c’est le BRT de Diomaye, «un point, un trait et c’est tout»! C’est le cas de cet usager qui réagit en ces termes : «Brt de Diomaye bi, di ngenn ko dégg par force «! Il est allé jusqu’à reprendre une chanson de Viviane Chidid intitulée «Par force». «Nangoulenn ko ko (Ndlr; Diomaye), force la». Parce que, dit-il, «Bassirou a Révolutionné le Transport»! Et que «Bassirou a Restauré le Transport». Sacrés Sénégalais et dire que Diomaye vient à peine de s’installer et n’a donc pas eu le temps de réaliser quoi que ce soit !

