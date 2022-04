BRVM : Accentuation de la baisse des indices ce 11 avril 2022

L’indice BRVM 10 a ainsi perdu 1,32% (après avoir cédé 0,17% la veille) à 165,16 points contre 167,37 points précédemment.

De son côté, l’indice BRVM Composite a enregistré une baisse de 0,36% (après -0,13% vendredi 8 avril) à 217,13 points contre 217,92 points la veille.



La valeur totale des transactions s’est rehaussée, s’établissant à 530,888 millions de FCFA contre 232,117millions de FCFA la veille.



En ce qui la concerne, la capitalisation boursière du marché des actions s’est rabaissée de 23,714 milliards de FCFA à 6536,175 milliards de FCFA contre 6559,889 milliards de FCFA le vendredi 8 avril 2022.



Du côté du marché des obligations, on note aussi une forte baisse de 31,421 milliards avec un niveau qui passe de 7621,802 milliards de FCFA la séance de cotation précédente à 7590,381 milliards de FCFA ce lundi 11 avril 2022.



Le Top 5 des plus fortes hausses est occupé respectivement par les titres Bolloré Côte d’Ivoire (plus 7,39% à 2 470 FCFA), SITAB Côte d’Ivoire (plus 5,17% à 6 310 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (plus 3,87% à 161 000 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (plus 3,20% à 1 450 FCFA) et SAFCA Côte d’Ivoire (plus 2,88% à 1 070 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d’Ivoire (moins 7,46% à 6 200 FCFA), ONATEL Burkina Faso (moins 5,41% à 4 550 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (moins 4,15% à 2 310 FCFA), Bicici Côte d’Ivoire (moins 4,00% à 6 000 FCFA) et BOA Mali (moins 3,57% à 1 350 FCFA).



Oumar Nourou





