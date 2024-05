BRVM : Augmentation de 28,417 milliards FCFA de la capitalisation du marché des actions ce 23 mai 2024.

Cette capitalisation s’est établie à 8 238,380 milliards de FCFA contre 8 209,963 milliards de FCFA la veille. Cette augmentation fait suite à la progression de 0,35% de l’indice BRVM Composite à 221,45 contre 220,68 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 a enregistré aussi une hausse de 0,34% à 110,90 points contre 110,52 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige connait une progression de 0,52% à 101,93 points contre 101,82 points la veille.



Concernant la capitalisation du marché obligataire, elle connait une baisse de 11,875 milliards FCFA passant de 10 311,857 milliards FCFA le mercredi 22 mai 2024 à 10 299,982 milliards FCFA ce jeudi 23 mai 2024.



La valeur des transactions est restée aux alentours du milliard de FCFA, s’établissant à 1,001 milliards de FCFA contre 1,122 milliard de FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 6,32% à 505 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (plus 5,00% à 1 050 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (plus 4,99% à 1 895 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (plus 4,91% à 1 390 FCFA) et BICI Côte d’Ivoire (plus 4,00% à 8 325 FCFA.



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Palm Côte d’Ivoire (moins 4,69% à 6 000 FCFA), BOA Bénin (moins 4,05% à 6 995 FCFA), BOA Mali (moins 2,40% à 1 630 FCFA), Ecobank Côte d’Ivoire (moins 2,01% à 7 300 FCFA) et SMB Côte d’Ivoire (moins 1,72% à 11 400 FCFA).

Oumar Nourou

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une augmentation de 28,417 milliards de FCFA au terme de la séance de cotation de ce jeudi 23 mai 2024.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Augmentation-de-28417...