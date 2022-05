BRVM Awards : Le Sénégal accueillera la troisième édition les 8 et 9 juin prochain

Ils constituent la rencontre annuelle de célébration de l’excellence du Marché financier régional (Mfr) de l’Uemoa et s’adressent à l’ensemble des acteurs de l’écosystème qui se distinguent par leur dynamisme, sur un marché régional vaste et fortement concurrentiel.



Traditionnellement organisée sous la forme d’une soirée de gala, la 3ème édition des Brvm Awards adoptera un format plus scientifique incluant des ateliers de formation et des panels, suivis du traditionnel dîner gala de récompense.



Pour cette 3ème édition, sept (7) catégories de récompenses ont été retenues, selon des critères de sélection quantitatifs et qualitatifs.



• Prix du Média financier de l’année ; Prix de la Btcc de l’année ; Prix de la société de gestion des Opcvm de l’année ; • Prix de la société de gestion et d’intermédiation de l’année ; • Prix de l’investisseur institutionnel de l’année ; • Prix de l’émetteur obligataire de l’année ; • Prix de la société cotée de l’année.



Un jury constitué d’éminents experts sera chargé de sélectionner les nominés. Il sera présidé par Amadou Kane (Président de AK Associates) et composé de : Didier Acouetey (Président de Africasearch), Mme Viviane Bakayoko (Directrice générale de Citibank Côte d’Ivoire), Mme Fatou Niang Ndiaye (Présidente du Wic Sénégal) et Abdou Diaw (Journaliste).

Trois (3) prix spéciaux seront également attribués au cours de la cérémonie ; un (1) Grand Prix d’honneur et deux (2) Prix spéciaux Brvm & Dc/Br.



« Les Brvm Awards constituent un véritable baromètre de la vitalité de notre marché, en plus d’être une célébration de l’excellence. », précise le Dr Edoh Kossi Amenounvé, Directeur général de la Brvm et du Dc/Br.



Adou FAYE

Après deux (2) éditions réalisées en Côte d'Ivoire, la Brvm et le Dc/Br mettent le cap sur Dakar, au Sénégal, les 08 et 09 juin 2022, pour la 3ème édition des Brvm Awards.