BRVM : Baisse de 10,788 milliards FCFA de la capitalisation du marché des actions ce 30 janvier 2024

Cette capitalisation s’est en effet établie à 7 718 milliards de FCFA contre 7 728,968 milliards de FCFA la veille. Cette baisse fait suite à celle de l’indice composite (indice général de la Bourse) qui a enregistré une baisse de 0,14% à 207,46 points contre 207,75 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), s’est replié de 0,16% à 104,15 points contre 104,32 points le lundi 29 janvier 2024.



Quant à l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), il a enregistré une régression de 0,34% à 96,33 points contre 96,66 points précédemment.



Concernant la capitalisation du marché obligataire, elle est restée stationnaire à 10 201,673 milliards de FCFA.



La valeur des transactions s’est établie à 221,292millions de FCFA contre 941,303 millions de FCFA la veille.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est ainsi occupé par les titres Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 7,34% à 1 390 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 7,09% à 680 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 6,08% à 2 005 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (plus 3,90% à 800 FCFA) et Palm Côte d’Ivoire (plus 2,88% à 6 790 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres SETAO Côte d’Ivoire (moins 4,19% à 800 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (moins 3,93% à 1 100 FCFA), Total Côte d’Ivoire (moins 2,86% à 1 700 FCFA), Oragroup Togo (moins 2,00% à 2 200 FCFA) et BOA BENIN (moins 1,96% à 5 000 FCFA).



Oumar Nourou

Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Baisse-de-10788-milli...