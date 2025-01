BRVM : Baisse de 45,594 milliards FCfa de la capitalisation du marché des actions, ce mercredi 8 janvier 2025

Cette capitalisation est passe de 10 018,662 milliards FCFA la veille à 9 973,068 milliards FCFA ce mercredi 8 janvier 2025. A l’origine de cette baisse, il y a celle des indices qui en sont à leur quatrième repli successif. L’indice BRVM Composite a ainsi régressé de 0,46% à 273,13 points contre 274,38 points précédemment. De son côté, l’indice BRVM 30 enregistre une baisse de 0,49% à 137,19 points contre 137,87 points la veille. En ce qui le concerne, l’indice BRVM Prestige a enregistré une baisse de 0,21% à 113,00 points contre 113,24 points la veille.



La capitalisation du marché des obligations connait une baisse de 2,91 milliards, se situant à 10 486,989 milliards FCFA contre 10 489,899 milliards FCFA la veille.



La valeur totale des transactions s’est établie à 762,729 millions FCFA contre 566,519 millions FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres ETI Togo (plus 6,67% à 16 FCFA), CFAO Côte d’ivoire (plus 5,17% à 610 FCFA), SITAB Côte d’Ivoire (plus 4,83% à 7 600 FCFA), Total Sénégal (plus 4,35% à 2 400 FCFA) et Total Côte d’Ivoire (plus 2,46% à 2 495 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Bernabé Côte d’Ivoire (moins 7,44% à 995 FCFA), Orange Côte d’Ivoire (moins 3,05% à 17 305 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 2,78% à 700 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (moins 2,63% à 5 550 FCFA) et UNIWAX Côte d’Ivoire (moins 2,44% à 400 FCFA).

Oumar Nourou