BRVM : Baisse de la plupart des activités du marché ce mardi 19 décembre 2023.

La valeur totale des transactions s’est, en effet, encore rehaussée avec une réalisation qui passe de 516,710 millions la veille à 995,682 millions de FCFA ce mardi 19 décembre 2023.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions s’est repliée de 23,463 milliards, se situant à 7737, 682 milliards contre 7761,145 milliards de FCFA le lundi 18 décembre 2023.



Celle du marché obligataire est aussi en baisse de 17,596 milliards, à 10 291 milliards de FCFA contre 10 309,129 milliards de FCFA la veille.



Du côté des indices, c’est un repli général qui est noté au terme de la séance de cotation de ce mardi 19 décembre 2023. L’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré la plus forte baisse avec 0,45% à 97,56 points contre 98,00 points la veille.





Pour sa part, l’indice BRVM Composite s’est replié de 0,30% à 207,99 points contre 208,62 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a cédé 0,25% à 104,75 points contre 104,97 points précédemment.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SOGC Côte d’Ivoire (plus 7,46% à 3 600 FCFA), Total Sénégal (moins 7,30% à 2 500 FCFA), AGL (ex Bolloré) Côte d’Ivoire (plus 7,22% à 1 485 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 7,14% à 1 800 FCFA) et SAPH Côte d’Ivoire (plus 7,14% à 1 950 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Crown SIEM Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 740 FCFA), Nestlé Côte d’Ivoire (moins 7,48% à 6 925 FCFA), Sicor Côte d’Ivoire (moins 7,21% à 2 830 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 6,90% à 540 FCFA) et Oragroup Togo (moins 6,57% à 2700 FCFA).



Oumar Nourou

















