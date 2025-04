BRVM : Baisse de près de 10 milliards FCfa de la capitalisation boursière globale, ce mardi 8 avril 2025

Cette capitalisation globale est passée de 21289,997 milliards FCfa la veille, à 21 280,006 milliards FCfa, ce mardi 8 avril 2025. A l’origine de cette baisse, il y a surtout celle de la capitalisation du marché des actions qui s’est établie à 10 792,983 milliards FCFA contre 10 799,592 milliards FCFA le lundi 7 avril 2025 ( -6,609 milliards). La capitalisation du marché des obligations y a aussi contribué à hauteur de 3,382 milliards avec une réalisation qui se situe à 10 487,023 milliards FCFA contre 10 490,405 milliards FCFA.



La valeur totale des transactions s’est rehaussée, s’établissant à 723,590 millions FCFA contre 501,063 millions FCFA la veille.



Du côté des indices, on note une situation contrastée. L’indice composite a ainsi légèrement baissé de 0,06% à 287,76 points contre 287,94 points précédemment. Quant à l’indice BRVM 30, il est aussi en baisse de 0,13% à 144,81 points contre 145,00 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a gagné 0,12% à 121,30 points contre 121,16 points le lundi 7 avril 2025.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est ainsi occupé respectivement par les titres Total Côte d’Ivoire (plus 4,16% à 3 380 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 2,14% à 4 295 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (plus 2,11% à 14 500 FCFA), BOA Mali (plus 2,00% à 2 550 FCFA) et SMB Côte d’Ivoire (plus 1,13% à 8 500 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres PALM Côte d’Ivoire (moins 7,48% à 5 505 FCFA), SICOR Côte d’Ivoire (moins 6,82% à 3 350 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 3,85% à 1 000 FCFA), SOGB Côte d’Ivoire (moins 3,67% à 5 245 FCFA) et SAPH Côte d’Ivoire (moins 2,72% à 4 475 FCFA).



