BRVM : Baisse des activités de marché au terme de la journée du 13 avril 2023.

La capitalisation boursière du marché des actions a ainsi baissé de 42,288 milliards, à 7402,946 milliards de FCFA contre 7445,234 milliards de FCFA le 12 avril 2023.



Celle du marché obligataire s’est établie au-dessous des 10 000 milliards à 9986,414milliards de FCFA contre 10 012,490 milliards de FCFA la veille, soit une baisse de 26,076 milliard de FCFA.



La valeur des transactions s’est nettement redressée, passant de 494,575 millions de FCFA la veille à 1,006 milliard FCFA.



Tous les trois indices sont en baisse. L’indice composite (l’indice général de la Bourse) est en repli de 0,57% à 198,99 points contre 200,13 points la veille.



Pour sa part, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) a cédé 0,60% à 99,52 points contre 100,12 points la veille.



L’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré une baisse de 0,17% à 103,44 points contre 103,62 points la veille.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Total Sénégal (plus 3,60% à 2 590 FCFA), BOA Sénégal (plus 2,17% à 2 350 FCFA), SMB Côte d’Ivoire (plus 1,13% à 7 595 FCFA), BICICI Côte d’Ivoire (plus 0,80% à 6 300 FCFA) et BOA Mali (plus 0,41% à 1 210 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres NSIA Banque Côte d’Ivoire (moins 4,90% à 4 750 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 4,41% à 650 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 4,11% à 700 FCFA), Total Côte d’Ivoire (moins 2,33% à 2 100 FCFA) et Uniwax Côte d’Ivoire (moins 1,95% à 755 FCFA).



Oumar Nourou

A l’exception de la valeur des transactions, les activités de marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), ont enregistré une baisse au terme de la séance de cotation de ce jeudi 13 avril 2023.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Baisse-des-activites-...