BRVM : Baisse des principaux indicateurs clés de la Bourse ce 29 avril 2024.

L’indice BRVM Composite s’est replié de 0,27% à 219,26 points contre 219,85 points la veille.

Une baisse de 0,33% est aussi relevée au niveau de l’indice BRVM 30 à 110,16 points contre 110,53 points précédemment.

Quant à l’indice BRVM Prestige, il connait une baisse de 0,53% à 102,92 points contre 103,47 points la veille.



La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 22,125 milliards, avec un niveau qui passe de 8 179,014 milliards de FCFA le vendredi 26 avril à 8 156,889 milliards de FCFA ce lundi 29 avril 2024.



Celle du marché des obligations est également en baisse de 5,35 milliards, s’établissant à 10 275,994 milliards FCFA contre 10 281,344 milliards de FCFA la veille.



La valeur des transactions apparait aussi en baisse, se situant à 652,128 millions FCFA contre 1,077 milliard FCFA la veille.



Au niveau du Top 5 des plus fortes hausses de cours, on retrouve les titres SAPH Côte d’Ivoire (plus 7,50% à 2 580 FCFA) Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 7,19% à 1 490 FCFA), BOA Mali (plus 6,17% à 1 720 FCFA), Ecobank Côte d’Ivoire (plus 1,40% à 6 895 FCFA) et Onatel Burkina Faso (plus 1,32% à 2 300 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, on retrouve les titres Sicable Côte d’Ivoire (moins 7,34% à 1 010 FCFA), Oragroup Togo (moins 6,39% à 2 050 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 6,25% à 750 FCFA), ETI Togo (moins 5,56% à 17 FCFA) et SMB Côte d’Ivoire (moins 3,32% à 11 500 FCFA).



Oumar Nourou

Au terme de la séance de cotation de ce lundi 29 avril 2024, les principaux indicateurs clés de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont enregistré une baisse.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Baisse-des-principaux...