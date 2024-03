BRVM : Baisse hebdomadaire de 69% du volume d’affaires du compartiment obligataire.

Impaxis note dans sa revue que les transactions du marché ont porté principalement sur cinq titres obligataires : BIDC.O5 6,40% 2019-2026, TPCI.O28 6% 2018 - 2026, TPCI.029 6% 2018- 2026, TPCI.O64 5,80% 2021-2028 et TPCI.O56 5,90% 2020- 2030.



La valeur transigée sur ces titres représente respectivement 13,20%, 14,38%, 14,62%, 20,04% et 25,86% sur l’ensemble des valeurs transigés, soit un total de 88,11%. Selon la SGI, cela constitue une valeur de 1 169 220 100 FCFA. Après la séance de bourse du 08 mars 2024, la capitalisation boursière du marché des obligations de la BRVM a enregistré une baisse de 0,11% et s’établit à 10 275 839 710 764 FCFA.







Durant la semaine sous revue, la BRVM a enregistré une hausse de 0,21% et clôturé à 212,98 points. « Cette croissance est principalement liée aux indice BRVM-FINANCES (1,80%) et BRVM-AGRICULTURE (2,23%) », avance Impaxis Securities. Cependant, les indices BRVM-TRANSPORT (-4,67%), BRVM-DISTRIBUTION (-3,98%), BRVM-AUTRES SECTEURS (-1,85%), BRVM-INDUSTRIE (-0,77%) et BRVM-SERVICES PUBLICS (-0,36) ont clôturé dans le rouge. L’indice BRVM PRESTIGE enregistre une baisse de 0,40% et termine la semaine à 98,67 points. « Cette contre-performance est expliquée par la baisse de certains titres qui composent l’indice notamment Oragroup Togo (-2,27%), Nestlé Côte d’Ivoire (-1,43%), Total Sénégal (-1,26%), PALM Côte d’Ivoire (-0,96%) et Total Côte d’Ivoire (-0,90%) », signale Impaxis. Cette SGI note par ailleurs que la semaine sous revue est marquée par 17 titres en baisse contre 21 en hausse.



Le titre BOA Niger occupe la première place du Top 5 de cette semaine avec une forte progression de 8,96%, BICICI se positionne à l a deuxième place du classement avec une variation à la hausse de 7,48%. A la troisième, quatrième et cinquième place du top 5 viennent les titres ETI Togo, BOA BURKINA et SAPH Côte d’Ivoire qui ont respectivement progressé de 5,88%, 5,26% et 4,55%.



Le titre CFAO Côte d’Ivoire se positionne en tête du flop de la semaine du 4 au 8 mars 2024 avec une forte baisse de 11,39%, NEI CEDA Côte d’Ivoire enregistre la deuxième plus forte baisse de la semaine en affichant un repli de 8,67%. À la troisième, quatrième et cinquième place de ce flop, Impaxis Securities met les titres CORIS BANK INTERNATIONAL, TRACTAFRIC et BOLLORE Côte d’Ivoire qui ont enregistré respectivement une baisse de 5,63%, 5,62% et 5,41%.



Selon Impaxis, au terme de la séance de bourse de cette semaine, le marché a enregistré un volume d’affaires de 8 137 258 791 FCFA pour un volume de 3 683 523 titres transigés. La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une hausse de 0,21% et s’affiche à 7 923 442 942 806 FCFA.



À la fin de la semaine du 04 au 08 mars 2024, le compartiment obligataire du marché financier sous régional a enregistré un volume d'affaires de 1 327 054 027,54 FCFA pour un volume de 431 750 titres échangés, soit une baisse de 69% par rapport à la semaine précédente, selon la Revue Hebdomadaire des marchés, une publication spécialisée de la Société de Gestion et d'Intermédiation (SGI) Impaxis Securities basée à Dakar.

