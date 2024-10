BRVM : Baisses généralisées des activités du marché ce mercredi 9 octobre 2024.

La valeur des transactions est ainsi passée de 1,533 milliard FCFA la veille à 1,009 milliard FCFA ce 9 octobre 2024. Les transactions demeurent toutefois au-dessus de la valeur moyenne journalière qui est d’un milliard FCFA.



La capitalisation boursière du marché des actions connait une baisse de 14,916 milliards FCFA, passant de 9 790,564 milliards FCFA la veille à 9 775,648 milliards FCFA ce mercredi 9 octobre 2024. En dépit de ce repli, la capitalisation des actions demeure toujours au-dessus du cap des 9 700 milliards FCFA.



Celle du marché obligataire a connu une baisse de 14,705 milliards, se situant à 10 562,272 milliards FCFA contre 10 582,977 milliards FCFA le 8 octobre 2024.



Les indices sont aussi en baisse après la journée de cotation. L’indice BRVM composite a ainsi cédé 0,15% à 269,31 points contre 269,72 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30, il a aussi enregistré une baisse de 0,34% à 133,50 points contre 133,95 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige a enregistré une régression de 0,47% à 112,16 points contre 112,69 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours suivie respectivement par les titres BOA Mali (plus 7,30% à 2 500 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 7,25% à 740 FCFA), SOGB Côte d’Ivoire (plus 7,17% à 4 560 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (plus 7,06% à 16 600 FCFA) et SAPH Côte d’Ivoire (plus 5,26% à 4 000 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Bernabé Côte d’Ivoire (moins 6,96% à 1 070 FCFA), BOA Sénégal (moins 4,88% à 3 900 FCFA), SMB Côte d’Ivoire (moins 4,37% à 12 900 FCFA), Total Sénégal (moins 3,92% à 2 205 FCFA) et SETAO Côte d’Ivoire (moins 2,90% à 670 FCFA).



Oumar Nourou

A l’issue de la séance de cotation de ce mercredi 9 octobre 2024, les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont toutes enregistré des baisses généralisées.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Baisses-generalisees-...