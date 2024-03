BRVM : Baisses généralisées des trois indices phares en fin de semaine.

Au terme de la séance de cotation de ce vendredi 15 mars 2024, l’indice composite (indice général de la Bourse) a régressé légèrement de 0,07 à 211,92 points contre 212,07 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il a enregistré aussi une baisse de 0,23% à 106,59 points contre 106,84 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) est en régression de 0,30% à 98,83 points contre 99,13 points la veille.



La valeur des transactions est passée de 390,390 millions de FCFA la veille à 550,073 millions de FCFA ce vendredi 15 mars 2024.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle est aussi en baisse de 5,869 milliards de FCFA, se situant à 7883,809 milliards de FCFA contre 7 889,675 milliards de FCFA le jeudi 14 mars 2024.







Quant à celle du marché obligataire, elle est en baisse de 2,449 milliards passant de 10 362,544 milliards de FCFA la veille à 10 364,993 milliards de FCFA ce vendredi 15 mars 2024.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BICICI Côte d’Ivoire (plus 7,38% à 7 350 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 6,99% à 765 FCFA), Oragroup Togo (plus 6,74% à 2 295 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 6,62% à 805 FCFA) et SOGC Côte d’Ivoire (plus 3,86% à 3 500 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres ONATEL Burkina Faso (moins 7,47% à 2 105 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 6,96% à 535 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 6,39% à 1 685 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 5,16% à 735 FCFA) et SAPH Côte d’Ivoire (moins 3,83% à 2 260 FCFA).



Oumar Nourou

Après des jours de situation contrastée, les trois indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont terminé la semaine avec des baisses généralisées.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Baisses-generalisees-...