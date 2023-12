BRVM : Bernabé Côte d’Ivoire, la meilleure performance du marché des actions avec 5,53% de variation de son cours ce 11 décembre 2023

Cette valeur qui gomme ainsi son repli de 0,50% du vendredi 8 décembre 2023, voit son cours passé de 995 FCFA à 1 050 FCFA ce 11 décembre 2023, soit une augmentation 55 FCFA. Bernabé Côte d’Ivoire occupe la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours, suivie respectivement par les titres NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 4,55% à 690 FCFA), BOA Sénégal (plus 4,39% à 3 445 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 4,17% à 750 FCFA) et Safca Côte d’Ivoire (plus 3,85% à 1 350 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Sicor Côte d’Ivoire (moins 7,40% à 3 065 FCFA), Crown SIEM Côte d’Ivoire (moins 6,75% à 760 FCFA), Total Sénégal (moins 5,50% à 2 405 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 4,76% à 6 900 FCFA) et CFA0 Côte d’Ivoire (moins 3,43% à 845 FCFA).



Au niveau des activités du marché, la situation est contrastée. La valeur totale des transactions se trouve ainsi en baisse, passant de 319,483 millions de FCFA le vendredi 8 décembre 2023 à 704,655 millions de FCFA ce lundi 11 décembre 2023.



Concernant la capitalisation du marché des actions, elle est en baisse de 37,481 milliards, s’établissant à 7796,173 milliards de FCFA contre 7833,654 milliards de FCFA le vendredi 8 décembre 2023.



Celle du marché obligataire est dans la même dynamique, enregistrant un repli de 759 millions à 10203,442 milliards de FCFA contre 10 204,201 milliards de FCFA la veille.



Pour ce qui est de l’indice BRVM Composite, il est en baisse de 0,48% à 209,56 points contre 210,57 points la veille. De son côté, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a régressé de 0,51% à 105,44 points contre 105,98 points précédemment.



Quant à l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) il a enregistré une hausse de 0,47% à 99,04 points contre 98,58 points la veille.

Oumar Nourou

