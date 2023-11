BRVM : Deuxième journée de baisses consécutives des indices phares de la Bourse ce 14 septembre 2023.

La plus forte baisse est celle de l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) avec 1,25% à 99,90 points contre 101,16 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) a enregistré une baisse de 0,33% à 105,35 points contre 105,70 points précédemment.



Pour sa part, l’indice composite (l’indice général de la Bourse) a régressé de 0,30% à 208,84 points contre 209,47 points la veille.



La baisse de l’indice composite a impacté négativement la capitalisation boursière du marché des actions qui est passée de 7 792,784 milliard de FCFA la veille à 7 769,363 milliards de FCFA ce mardi 14 novembre 2023, soit une contraction de 23,421 milliards.



En revanche, celle du marché obligataire est en hausse de 8,416 milliards, s’élevant à 10 351,541 milliards de FCFA contre 10 343,125 milliards de FCFA le lundi 13 novembre 2023.



Concernant la valeur des transactions, elle s’est établie à 610,836 millions de FCFA contre 684,655 millions de FCFA la veille.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d’Ivoire (plus 7,48% à 1 580 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 7,41% à 1 160 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 7,33% à 805 FCFA), Oragroup Togo (plus 5,26% à 2 400 FCFA) et Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 4,20% à 620 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Total Sénégal (moins 7,45% à 2 360 FCFA), ETI Togo (moins 5,26% à 18 FCFA), BOA Sénégal (moins 4,17% à 3 450 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 3,23% à 600 FCFA) et CFAO Côte d’Ivoire (moins 3,07% à 790 FCFA).





Oumar Nourou

