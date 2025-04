BRVM : Evolutions disparates des activités du marché ce 2 avril 2025.

La valeur totale des transactions s’est située à 1,622 milliard FCFA contre 608,525 millions FCFA le mardi premier avril 2025.



Pour sa part, la capitalisation boursière du marché des actions a enregistré un repli de 3,413 milliards, se situant à 10 799,249 milliards FCFA contre 10 487,573 milliards FCFA la veille.



Celle du marché obligataire est par contre en hausse de 3,423 milliards, passant de 10 487,573 milliards FCFA la veille à 10 490,996 milliards FCFA ce mercredi 2 avril 2025.



Les indices sont dans une situation contrastée. L’indice composite a ainsi régressé de 0,03% à 287,93 points contre 288,02 points précédemment. Quant à l’indice BRVM 30, il est en hausse de 0,11% à 145,04 contre 144,88 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a cédé 0,38% à 121,90 points contre 122,36 points le mardi premier avril 2025.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est ainsi occupé respectivement par les titres Bernabé Côte d’Ivoire (plus 6,00% à 1 060 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (plus 5,04% à 2 710 FCFA), Coris Bank International Côte d’Ivoire (plus 2,86% à 10 800 FCFA), BOA Mali (plus 2,13% à 2 400 FCFA) et Société Ivoirienne de Banque Côte d’Ivoire (plus 1,48% à 4 460 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d’Ivoire (moins 7,46% à 1 240 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (moins 6,84% à 545 FCFA), PALM Côte d’Ivoire (moins 4,17% à 6 085 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (moins 3,79% à 13 950 FCFA) et Total Sénégal (moins 3,69% à 2 350 FCFA).



Oumar Nourou