BRVM : Faible engouement des investisseurs lors de la séance de cotation de ce jeudi 11 janvier 2024.

Au terme de cette séance de cotation, il a été en effet enregistré un montant total transige de 201,403 millions de FCFA contre 325,917 millions de FCFA la veille. Il faut dire que la plupart des sociétés cotées n’ont pas encore publié leur résultat de fin d’exercice 2023. Ce qui fait que beaucoup d’investisseurs observent une attitude plutôt attentiste.



Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 78,018 milliards, passant de 7851,007 milliards de FCFA la veille à 7 772,989 milliards de FCFA ce jeudi 11 janvier 2024.



Celle du marché obligataire est aussi en baisse de 29,704 milliards, à 10 226,172 milliards de FCFA contre 10 255,876 milliards de FCFA le mercredi 10 janvier 2024.



Les indices sont toujours en zone rouge. La plus forte baisse est celle de l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) qui a cédé 2,35% à 97,70 points contre 100,05 points la veille.



Quant à l ’indice composite (indice général de la Bourse), il a enregistré une baisse de 0,99% à 208,94 points contre 211,03 points la veille.



Il en est de même de l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), qui connait une baisse de 0,91% à 105,11 points contre 106,08 points précédemment.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d’Ivoire (plus 7,38% à 3 490 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 7,14% à 2 175 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 5,01% à 7 235 FCFA), Sodeci Côte d’Ivoire (plus 3,52% à 4 710 FCFA) et Filtisac Côte d’Ivoire (plus 2,65% à 1 745 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Sitab Côte d’Ivoire (moins 7,22% à 5 650 FCFA), Oragroup Togo (moins 7,11% à 2 350 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 6,94% à 670 FCFA), Onatel Burkina Faso (moins 5,98% à 2 200 FCFA) et SAPH Côte d’Ivoire (moins 4,76% à 2 200 FCFA).



Oumar Nourou









