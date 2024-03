BRVM : Faibles performances des titres du Top 5 du marché des actions ce 29 février 2024.

Cette situation contraste avec celle de la veille où les hausses de cours du Top 5 s’était situées entre 7,28 et 4,05%. En bourse, la hausse du cours des actions d’une entreprise cotée est tributaire de la loi de l’offre et de la demande des investisseurs. Plus qu’une action est sollicitée à l’achat, plus son cours augmente. C’est le contraire qui se produit si l’option de la vente de cette action est majoritairement choisie par les investisseurs.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Orange Côte d’Ivoire (plus 2,05% à 10 950 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 1,82% à 1 120 FCFA), NSIA Banque Côte d’Ivoire (plus 1,77% à 5 750 FCFA), Société Ivoirienne de banque Côte d’Ivoire (plus 1,67% à 5 490 FCFA) et BOA Côte d’Ivoire (plus 1,41% à 7 200 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Bicici Côte d’Ivoire (moins 7,34% à 6 885 FCFA), BOA Niger (moins 1,85% à 5 300 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 1,06% à 465 FCFA), Total Côte d’Ivoire (moins 0,59% à 1 685 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (moins 0,28% à 1 775 FCFA).





La valeur des transactions s’est établie à 626,366 millions de FCFA à 286,370 millions de FCFA la veille.



Concernant la capitalisation boursière du marché des actions, elle enregistre une hausse de 34,11 milliards à 7942,798 milliards de FCFA contre 7 908,688 milliards de FCFA le mercredi 28 février 2024.





Celle du marché des obligations est en baisse de 11,848 millions, passant de 10 288,490 milliards de FCFA la veille à 10 300,338 milliards de FCFA ce 29 février 2024.



L’indice composite (indice général de la Bourse) a progressé de 0,43% à213,50 points contre 212,58 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il a aussi enregistré une hausse de 0,56% à 107,53 points contre 106,93 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a régressé légèrement de 0,03% à 99,66 points contre 99,69points la veille.



Oumar Nourou





