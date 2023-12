BRVM : Forte baisse de plus de 111 milliards FCFA de la capitalisation des actions en ce début du mois de décembre 2023.

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Décembre 2023 à 17:06 | | 0 commentaire(s)|

En effet, à l’issue de la séance de cotation de ce vendredi 1er décembre 2023, cette capitalisation s’est établie à 7809,658 milliards de FCFA contre 7920,749 milliards de FCFA le jeudi 30 novembre 2023, soit une baisse de 111,091 milliards. A l’origine de cette baissé, il y a l’important repli de 1,40% de l’indice composite (l’indice général de la Bourse) à 209,92 points contre 212,91 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il est dans la même dynamique, enregistrant une baisse de 1,46% à 105,70 points contre 107,27 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) est en légère hausse de 0,02% à 98,76 points contre 98,74 points la veille.





Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle est de nouveau en baisse de 21,74 milliards, passant de 10 310,343 milliards de FCFA la veille à 10 288,603 milliards de FCFA.





La valeur totale des transactions se situe à 603,283 millions contre 396,261millions le jeudi 30 novembre 2023.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SOGC Côte d’Ivoire (plus 7,50% à 2 795 FCFA), ETI Togo (plus 5,88% à 18 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 5,85% à 6 890 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (plus 2,50% à 615 FCFA) et Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 2,47% à 830 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Oragroup Togo (moins 6,15% à 2 440 FCFA), Orange Côte d’Ivoire (moins 5,68% à 10 800 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 5,59% à 845 FCFA), Palm Côte d’Ivoire (moins 4,41% à 6 500 FCFA) et BOA Sénégal (moins 3,23% à 3 000 FCFA).



Oumar Nourou





Source : En ce début du mois de décembre 2023, la capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une forte baisse de plus de 111 milliards de FCFA.Source : https://www.lejecos.com/BRVM-Forte-baisse-de-plus-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook