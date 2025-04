BRVM : Forte hausse de 103,242 milliards FCfa de la capitalisation du marché des actions, ce jeudi 17 avril 2025

Cette capitalisation s’est en effet établie à 10 823,128 milliards FCFA contre 10 719,886 milliards FCFA le 16 avril 2025. La forte hausse a eu pour soubassement l’embellie notée au niveau des indices qui renouent avec la progression après trois journées de baisses ininterrompues. C’est ainsi que l’indice BRVM Composite a gagné 0,97% à 288,57 points contre 285,81 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a aussi progressé de 0,89% à 145,26 points contre 143,98 points précédemment. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige est en hausse de 0,55% à 122,42 points contre 121,75 points la veille.



Concernant la capitalisation boursière du marché des obligations, elle connait une baisse de 19,592milliards, en passant de 10 454,503 milliards FCFA la veille à 10 434,911 milliards FCFA ce jeudi 17 avril 2025.



Quant à la valeur totale des transactions, elle s’est établie à 575,095 millions FCFA contre 738,932 millions FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d’Ivoire (plus 7,47% à 8 275 FCFA), SICOR Côte d’Ivoire (plus 7,41% à 3 550 FCFA), ETI Togo (plus 7,14% à 15 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (plus 7,02% à 610 FCFA) et SETAO Côte d’Ivoire (plus 6,50% à 565 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres BOA Burkina Faso (moins 6,73% à 4 020 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (moins 3,37% à 4 445 FCFA), Total Côte d’Ivoire (moins 2,54% à 3 650 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 1,82% à 1 350 FCFA) et Palm Côte d’Ivoire (moins 1,42% à 5 900 FCFA).

Oumar Nourou