BRVM : Forte hausse de 74,709 milliards FCFA de la capitalisation boursière du marché des actions ce 10 juillet 2024.

Cette capitalisation est en effet passée de 8 546,404milliards FCFA le 10 juillet 2024 à 8 621,113 milliards FCFA ce mercredi 10 juillet 2024. Cette hausse est consécutive à celle de l’indice composite qui a progressé de 0,87% à 231,73 points contre 229,73 points la veille.



Pour sa part, l’indice BRVM 30 a gagné 0,91% à 116,03 points contre 114,98 points précédemment.



En revanche, l’indice BRVM Prestige a progressé de 0,30% à 109,01 points contre 108,68 points la veille.



Concernant la capitalisation du marché obligataire, elle connait une baisse de 14,732 milliards, passant de 10 512,117 milliards FCFA la veille à 10 497,385 milliards FCFA ce mercredi 10 juillet 2024.



La valeur des transactions s’est établie à 558,523 millions FCFA contre 605,202 millions FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Côte d’Ivoire (plus 6,31% à 8 000 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 4,74% à 995 FCFA), AGL Ex Bolloré Côte d’Ivoire (plus 4,00% à 1 300 FCFA) BOA Sénégal (plus 3,77% à 3 995 FCFA) et Orange Côte d’Ivoire (plus 2,89% à 12 100 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Sicable Côte d’Ivoire (moins 4,81% à 990 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 4,65% à 410 FCFA), Total Sénégal (moins4,55% à 2 100 FCFA), Total Côte d’Ivoire (moins 3,65% à 2 110 FCFA) et BOA Burkina Faso (moins 3,00% à 6 6 20 FCFA).



