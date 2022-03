BRVM : Forte hausse de l’indice BRVM 10 ce 22 mars 2022

Cet indice a en effet progressé de 1,55% à 164,40 points contre 161,89 points précédemment. Quant à l’indice BRVM composite, il a enregistré une hausse de 0,86% à 216,91points contre 215,06 points la veille.



Quant à la valeur des transactions, elle est aussi en hausse, s’établissant à 6,403 milliards de FCFA contre 5,231 milliards de FCFA la veille.



Il en est de même de la capitalisation boursière du marché des actions qui a enregistré une augmentation de 55.614 milliards, s’élevant à 6529,483 milliards de FCFA contre 6473,869 milliards de FCFA la veille.



En revanche, celle du marché obligataire a connu une baisse de 5,131 milliards de FCFA passant de 7491,823 milliards de FCFA la veille à 7486,692 milliards de FCFA ce 22 mars 2022.





Le Top 5 des plus fortes hausses est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d’Ivoire (plus 7,33% à 5 420 FCFA), Bolloré Côte d’Ivoire (plus 6,53% à 2 365 FCFA), ETI Togo (plus 6,25% à 17 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (plus 3,80% à 164 000 FCFA) et BOA Côte d’Ivoire (plus 2,75% à 5 600 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est respectivement occupé par les titres Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 3,33% à 1 015 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (moins 2,25% à 4 350 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 2,23% à 1 755 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (moins 2,17% à 2 250 FCFA) et Total Côte d’Ivoire (moins 2,08% à 2 350 FCFA).



