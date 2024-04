BRVM : Forte hausse de l’indice BRVM Prestige ce 25 avril 2024.

Cet indice, qui gomme ainsi son repli de 0,81% de la veille, voit son nombre de points passer de 101,64 à 102,78 ce 25 avril 2024. Les deux autres indices sont aussi en hausse.



L’indice BRVM Composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi gagné 0,81% à 219,17 points contre 217,41 points.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il a enregistré une progression de 0,75% à 110,31 points contre 109,49 points précédemment.



La valeur des transactions est bien en deçà de sa valeur moyenne journalière qui est d’un milliard, passant de 1,724 milliard FCFA la veille à 459,866 millions ce jeudi 25 avril 2024.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une hausse de 65,475 milliards, en passant de 8 088,251 milliards de FCFA le mercredi 24 avril 2024 à 8 153,726 milliards de FCFA ce jeudi 25 avril 2024.



Celle du marché des obligations voit son niveau baisser de 12,306 milliards à 10 277,840 milliards de FCFA contre 10 290,146 milliards de FCFA le mercredi 24 avril 2024.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAPH Côte d’Ivoire (plus 7,44% à 2 310 FCFA) Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 6,19% à 2 230 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (plus 4,59% à 1 140 FCFA), Nestlé Côte d’Ivoire (plus 4,10% à 6 850 FCFA) et Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 4,05% à 770 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Côte d’Ivoire (moins 3,52% à 6 995 FCFA), Oragroup Togo (moins 1,83% à 2 150 FCFA), BOA Sénégal (moins 1,11% à 3 560 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (moins 0,50% à 1 990 FCFA) et BICICI Côte d’Ivoire (moins 0,40% à 7 400 FCFA).



Oumar Nourou

