BRVM : Forte hausse de plus de 63 milliards de FCFA de la capitalisation du marché des actions ce 3 janvier 2024.

Cette capitalisation du marché des actions s’est établie en effet à 7978,923 milliards de FCFA contre 7 915,594 milliards de FCFA le 2 janvier 2024, soit une hausse de 63,329 milliards. Cette hausse est consécutive à celle de l ’indice composite (indice général de la Bourse) qui a gagné 0,80% à 214,47 points contre 212,77 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées de la Bourse), il se retrouve avec une progression de 0,84% à 107,93 points contre 107,03 points précédemment.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) est en hausse de 0,59% à 101,26 points contre 100,67 points la veille.





En revanche, la capitalisation du marché obligataire est restée stationnaire à 10 289,705 milliards de FCFA.



La valeur totale des transactions passe de 164,222 millions de FCFA la veille à 319,305 millions de FCFA ce 3 janvier 2024.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sicor Côte d’Ivoire (plus 7,44% à 3 250 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (plus 5,38% à 9 800 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (plus 4,35% à 2 400 FCFA), Oragroup Togo (plus 4,21% à 2 600 FCFA) et Orange Côte d’Ivoire (plus 2,83% à 10 900 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres SAFCA Côte d’Ivoire (moins 7,20% à 1 160 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 6,98% à 1 000 FCFA), SMB Côte d’Ivoire (moins 5,67% à 9 905 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (moins 5,00% à 1 710 FCFA) et CFAO Côte d’Ivoire (moins 2,30% à 850 FCFA).





