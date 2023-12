BRVM : Fortunes diverses pour les activités du marché ce 26 décembre 2023

La valeur totale des transactions est passée de 853,768 millions de FCFA le vendredi 22 décembre 2023 à 865,252 millions de FCFA ce 26 décembre 2023.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 20,291 milliards, à 7 869,928 milliards de FCFA contre 7890,219 milliards de FCFA la veille.



Celle du marché obligataire est aussi en baisse de 27,931 milliards à 10 285,579 milliards de FCFA contre 10 313,510 milliards de FCFA le vendredi 22 décembre 2023.





L’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré une légère hausse de 0,02% à 100,18 points contre 100,16 points la veille.



De leur côté, les deux autres indices sont en repli. C’est ainsi que l’indice BRVM Composite a cédé 0,26% à 211,54 points contre 212,09 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30, il s’est rabaissé de 0,24% à 106,40 points contre 106,66 points précédemment.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 6,33% à 840 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 2,74% à 750 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 2,44% à 1050 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (plus 1,85% à 550 FCFA) et Sonatel Sénégal (plus 1,74% à 17 795 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 5,00% à 760 FCFA), BOA Mali (moins 3,65% à 1 450 FCFA), Total Sénégal (moins 3,61% à 3 200 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 3,19% à 455 FCFA) et Total Côte d’Ivoire (moins 2,70% à 1 800 FCFA).



Oumar Nourou

Les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu des fortunes diverses au terme de la séance de cotation de ce mardi 26 décembre 2023.