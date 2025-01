BRVM : Hausse de près de 95 milliards FCFA de la capitalisation des actions en fin de semaine.

Cette capitalisation est en effet passée de 9 892,8236 milliards FCFA la veille à 9 987,345 milliards FCFA ce vendredi 17 janvier 2025. Cette forte hausse est consécutive à celle des indices. C’est ainsi que l’indice BRVM Composite a progressé de 0,96% à 273,52 points contre 270,93 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM 30 enregistre une hausse plus élevée de 1,00% à 137,59 points contre 136,23 points précédemment. De son côté, l’indice BRVM Prestige connait la même hausse que le BRVM Composite à 113,56 points contre 112,48 points la veille.



Concernant la capitalisation du marché des obligations, elle est en baisse de 12,572 milliards, se situant à 10 581,093 milliards FCFA contre 10 593,665 milliards FCFA la veille.



Pour ce qui est de la valeur totale des transactions, elle s’est établie à 593,023 millions FCFA contre 338,973 millions FCFA le jeudi 16 janvier 2025.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 5,56% à 475 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 3,73% à 695 FCFA), AGL Côte d’Ivoire (plus 3,59% à 1 300 FCFA), BOA Sénégal (plus 3,45% à 3 000 FCFA) et Sonatel Sénégal (plus 2,06% à 24 495 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres BOA Mali (moins 5,82% à 1 700 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 5,39% à 1 755 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (moins 1,97% à 13 430 FCFA), BICI Côte d’Ivoire (moins 1,79% à 13 750 FCFA) et CFAO Côte d’Ivoire (moins 1,79% à 550 FCFA).



